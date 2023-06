Premium Het beste van De Telegraaf

Tattoo op bovenarm illustreert liefde van regerend wereldkampioen voor Drents circuit Francesco Bagnaia: ’Assen is voor mij echt een magische plek’

Door Renze Lolkema

Francesco ’Pecco’ Bagnaia heeft een tatoeage op zijn rechterbovenarm laten zetten van het unieke circuit in het Drentse landschap. Ⓒ FOTO’S Ducati Lenovo Team & ANP/HH

TT-fans hunkeren alweer enige tijd naar een nieuwe publiekslieveling nu hun alternatieve Valentijnsdag niet meer gevierd wordt. Valentino Rossi is jarenlang door Assen de liefde verklaard, maar sinds het Italiaanse icoon eind 2021 zijn indrukwekkende loopbaan afsloot, zijn de motorsportfans in Drenthe een beetje zoekende. Francesco ’Pecco’ Bagnaia is een potentiële opvolger van The Doctor, troetelnaam voor de guitige legende die liefst negen wereldtitels verzamelde.