Guardiola wil blijven bij City: ’Maar ik moet het nog maar zien...’

De 48-jarige Guardiola is bezig aan zijn vierde seizoen bij City, en hij was als trainer nooit langer dan vier jaar werkzaam bij een club.

„Ik voel me ongelooflijk goed hier, maar ik moet maar zien of ik een nieuw contract verdien”, aldus Guardiola. „Het niveau is heel erg omhooggegaan, net als de verwachtingen. We moeten zien of we daarmee om kunnen gaan. Het is niet alleen aan mij. Nu hebben we wat tijd voor de familie en daarna gaan we ons voorbereiden op het duel met de Wolves. We hebben nog de tijd om erover na te denken.”

Guardiola was van 2008 tot 2012 trainer van FC Barcelona en vervolgens drie seizoenen bij Bayern München. In 2016 trad hij in dienst bij City, waarmee hij twee keer de landstitel veroverde en één keer de FA Cup.

