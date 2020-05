’Alonso helemaal klaar voor terugkeer in Formule 1’

„Fernando is gemotiveerd. Een jaar zonder de Formule 1 heeft hem goed gedaan. Hij heeft zichzelf bevrijd van alle negatieve gevoelens en ik zie nu dat hij rustiger is geworden en klaar is om terug te keren.”

Over een terugkeer van Alonso in de Formule 1 wordt vaker gespeculeerd, maar na de recente stoelendans in de belangrijkste raceklasse zwellen die speculaties weer aan. Sebastian Vettel vertrekt na dit jaar bij Ferrari. De Spaanse coureur Carlos Sainz gaat de Duitser, viervoudig wereldkampioen, vanaf 2021 vervangen bij de Italiaanse renstal. De Australiër Daniel Ricciardo, nu in dienst van Renault, neemt op zijn beurt de plek van Sainz bij McLaren over. Dat betekent dat er bij Renault nog een stoeltje over is. In 2005 en 2006 won Alonso in een bolide van Renault de wereldtitel in de Formule 1.