Alonso voedt nu zelf geruchten over rentree in Formule 1

Al enige tijd wordt er gespeculeerd over een terugkeer van de 38-jarige Spanjaard in de Formule 1, waar bij Renault een stoeltje vrijkomt. Zijn zaakwaarnemer Flavio Briatore zei eerder in de krant Gazzetta dello Sport dat Alonso zeer gemotiveerd is. "Een jaar zonder Formule 1 heeft hem goed gedaan. Hij is rustiger geworden en klaar voor een rentree", aldus Briatore.

Alonso stapte eind 2018 gefrustreerd uit de Formule 1. Na zijn wereldtitels in 2005 en 2006 was het steeds minder gegaan met de Asturiër die zijn loopbaan leek te hebben afgesloten als kansloze rijder van McLaren. Dit jaar nam hij deel aan de Dakar Rally, terwijl hij eerder al uitstapjes maakte naar de IndyCar en het langeafstandracen.

In de Formule 1 kwam de afgelopen dagen beweging nadat de Spanjaard Carlos Sainz werd gepresenteerd als opvolger van de Duitser Sebastian Vettel bij Ferrari. De Australiër Daniel Ricciardo vervangt volgend jaar Sainz bij McLaren zodat er nu bij Renault een vacature is. Alonso reed van 2003 tot en met 2006 en in 2008 en 2009 voor het Franse team.

