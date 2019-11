Klinsmann kan net niet stunten bij Hertha-debuut

De eindstand was al bij rust bereikt. Jadon Sancho zette Dortmund na een kwartier op voorsprong en twee minuten later was het via Thorgan Hazard al 0-2. Vladimir Darida maakte de 1-2, maar verder dan dat kwam Hertha in de tweede helft niet tegen het tiental van Dortmund. Mats Hummels werd vlak voor rust weggestuurd met zijn tweede gele kaart.

Italië: De Roon en Hateboer winnen ruim

Marten de Roon heeft met Atalanta de uitwedstrijd tegen Brescia in de Serie A eenvoudig gewonnen. Vooral dankzij twee doelpunten van de Kroaat Mario Pasalic zegevierde de club uit Bergamo met 3-0 in het Stadio Mario Rigamonti. Pasalic kopte na 25 minuten de openingstreffer binnen, na een uur verdubbelde hij de voorsprong door een voorzet van Josip Ilicic met een fraai hakje binnen te werken. Ilicic kwam in de blessuretijd ook nog tot scoren.

De Roon werd kort na rust al gewisseld door trainer Gian Piero Gasperini. Hans Hateboer kwam een kwartier voor tijd in het veld voor Robin Gosens.

