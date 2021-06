Eigen treffer nekt Duitsers tegen Frankrijk

De grote schlemiel was Mats Hummels, de geroutineerde verdediger, die net voor het toernooi weer in genade was aangenomen door de Duitse bondscoach Joachim Löw, nadat hij een tijdje uit beeld was geweest. In een poging om Kylian Mbappé van het scoren af te houden werkte de Duitse verdediger de bal in eigen doel.

Het was het enige doelpunt in een wedstrijd, waarin Frankrijk en Duitsland elkaar niet veel toe gaven. Waar in de eerste helft de Fransen het gevaarlijkst waren en ’die Mannschaft’ geen enkele keer het Franse doel onder vuur nam, was in de tweede helft de ploeg van Löw het meest dreigend.

De Duitse verdedigers hadden het moeilijk met de balvaardige Fransen en dat leverde ook de nodige irritatie op. Antonio Rüdiger, die zich in de Champions League-finale al weinig populair had gemaakt met zijn cynische beuk versus Kevin De Bruyne, liet zich opnieuw van een weinig positieve zijde zien. De met een masker getooide verdediger deed bij een lijf-aan-lijf-gevecht een poging om à al Luis Suarez zijn tanden in tegenstander Paul Pogba te zetten.

De Duitser Thomas Müller probeert Paul Pogba van zich af te houden. Ⓒ BSR Agency

Onder toeziend oog van de toekomstige bondscoach Hansi Flick, die een paar rijen achter de dug-out van Löw zat, kenden de Duitsers net als op het WK 2018 in Rusland een valse start. Nadat ’die Mannschaft’ op dat toernooi in de groepsfase strandde, kwamen er stemmen op om afscheid te nemen van Löw, al sinds 2006 aan het roer bij de Duitsers.

De bond besloot de bondscoach, die in 2014 wereldkampioen werd met de Duitse nationale ploeg, in het zadel te houden. Na de pijnlijke 6-0 nederlaag in de Nations League tegen Spanje en 1-2 thuisnederlaag tegen Noord-Macedonië in de WK-kwalificatie was de kritiek op Löw weer helemaal terug en de DFB besloot dat EURO 2020 zijn laatste kunstje als bondscoach gaat zijn.

Duitsland moet na de teleurstellende aftrap flink aan de bak om te voorkomen, dat Löw met een nieuwe deceptie afscheid moet nemen. De Duitsers konden aanvankelijk onvoldoende een vuist maken tegen de Fransen, die net iets meer tempo en venijn in het spel wisten te leggen.

Ilkay Gundogan (R) strijdt in de lucht met de Fransman Lucas Hernandez. Ⓒ AFP

In de tweede helft kwamen er alsnog goede kansen voor de Duitsers, maar Serge Gnabry kreeg de bal bij twee behoorlijke kansen niet in het doel. Bij de Fransen wisten Karim Benzema, de na een lange afwezigheid teruggekeerde spits, en Adrien Rabiot zich positief te onderscheiden. Benzema was balvast en een goed verdeelstation voor de Franse aanvallen, terwijl Rabiot op het middenveld opvallend vaak Duitse aanvallen wist te onderbreken.

Rabiot was nog dicht bij de 2-0, maar de middenvelder van Juventus trof de paal. Vermeldenswaardig was nog een tackle met de moed der wanhoop van Hummels, die voorbij werd gelopen door de Franse tgv Kylian Mbappé, alsof hij er niet stond, maar met een uiterste krachtsinspanning toch nog de bal tussen de benen van de spits wist weg te tikken. Mbappé had sowieso geen heel gelukkige avond, want zowel een goal van hemzelf als een doelpunt van Benzema werden afgekeurd vanwege buitenspel van de Franse superspits.