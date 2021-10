Champions League: De Bruyne benieuwd naar ontvangst in België

De Bruyne kijkt ernaar uit met Manchester in België te spelen

Kevin De Bruyne vindt het leuk dat hij met Manchester City in België mag spelen. De 30-jarige middenvelder weet niet hoe de ontvangst dinsdag in het stadion van Club Brugge zal zijn.

„Sinds mijn vertrek tien jaar geleden heb ik niet meer met een club in België gespeeld. Alleen nog maar met het nationale elftal”, vertelde De Bruyne maandag. „Als je met de Belgische ploeg speelt, staan de supporters achter je. Ik weet niet hoe ze morgen zullen reageren, maar ik ben hier om mijn werk te doen.”

Voor beide clubs hangt best veel van het duel af. Club Brugge is met 4 punten uit twee duels goed begonnen aan de groepsfase. Manchester City staat voorlopig zelfs een punt achter op de Belgische kampioen. De Bruyne: „Club is een heel sterke ploeg, die goed voetbalt en veel talent heeft. Ze zijn vaak kampioen geweest en weten wat er nodig is om te winnen. Daarom zullen we ook niet makkelijk over dit duel denken. Clubs die in de Champions League spelen, hebben altijd kwaliteit.”

De Bruyne kende de voorbije maanden wat fysieke tegenslag, maar hij voelt zich nu steeds beter. „Het was niet gemakkelijk. Er zijn zes maanden voorbijgegaan die niet eenvoudig waren. Ik kon weinig trainen en moest veel wedstrijden spelen. Maar het gaat de goede kant op.”

Leipzig mist Olmo nog tegen Paris Saint-Germain

RB Leipzig reist zonder middenvelder Dani Olmo af naar Parijs, waar het dinsdag speelt tegen Paris Saint-Germain. Spaans international Olmo herstelt nog van een in september opgelopen spierblessure, maar maakt mogelijk zaterdag in het competitieduel met Greuther Fürth zijn rentree.

De 23-jarige Olmo had van zijn club extra vakantie gekregen nadat hij eerst met de Spaanse nationale ploeg had deelgenomen aan het EK en vervolgens ook nog op de Olympische Spelen actief was geweest. Hij kwam pas twee keer in actie voor zijn ploeg. Leipzig reist verder met een fitte selectie af naar de Franse hoofdstad, waar de ploeg na twee nederlagen in de Champions League hoopt op een goed resultaat.

Dani Olmo Ⓒ ANP/HH

PSG zonder Neymar

PSG kan op zijn beurt niet beschikken over Neymar. De Braziliaan ondervindt hinder van een bovenbeenblessure. „Neymar heeft pijn sinds hij is teruggekeerd van interlandverplichtingen en zal een behandelingsperiode van een paar dagen moeten ondergaan voordat hij weer normaal kan terugkeren in de ploeg”, meldt de Parijse club.

De Argentijn Leandro Paredes doet ook niet mee bij de ploeg van trainer Mauricio Pochettino. De middenvelder heeft een dijblessure. Zijn rentree wordt pas na de komende interlandperiode, half november, verwacht. PSG heeft in de Champions League vier punten na twee duels.

Neymar Ⓒ ANP/HH

Beide ploegen troffen elkaar in de halve finale van het verkorte toernooi van 2019-2020, toen won PSG. Het afgelopen seizoen speelden ze in de groepsfase tegen elkaar, beide keren won de thuisploeg.

Bekijk hier het programma en de standen in de Champions League