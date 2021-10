Champions League: Virgil van Dijk heeft nog werk te doen

Liverpool-coach Klopp kan moeilijk wennen aan speelstijl Atletico

Jürgen Klopp is geen fan van de manier waarop Atletico Madrid voetbalt. De Duitse trainer van Liverpool heeft wel veel bewondering voor Diego Simeone, zijn Argentijnse collega bij de Spaanse topploeg. Atletico en Liverpool treffen elkaar dinsdag.

Atletico schakelde Liverpool in maart 2020 op Anfield uit in de achtste finales van de Champions League. Klopp liet zich destijds behoorlijk gaan na afloop. Het was een van de laatste duels die nog met publiek werden gespeeld, al was daar toen vanwege het al aanwezige coronavirus veel om te doen. „Ik was boos en teleurgesteld”, keek Klopp maandag terug. „We moesten ons concentreren op het voetbal onder hele moeilijke omstandigheden.”

Simeone is een fanatieke trainer. Dat brengt hij over op zijn spelers. Atletico, regerend kampioen in Spanje, staat daarnaast bekend om de verdedigende capaciteiten. „Of ik hun manier van voetballen leuk vind? Niet heel erg, maar dat is niet zo gek. Ik houd van een ander soort voetbal. Andere coaches geven de voorkeuren aan andere speelstijlen. Dat is hun goed recht. Niemand hoeft het leuk te vinden. Het gaat erom dat je succes behaalt met je speelstijl. Dat is bij Atletico zeker het geval”, zei Klopp. Over Simeone zei hij: „Hij doet alles goed. Atletico is kampioen en Diego zit al jaren bij de club. Hoelang precies weet ik niet eens, maar hij is zeer succesvol.”

Van Dijk: ’Nog werk te doen’

Simeone zelf denkt dat Liverpool nu beter is dan vorig seizoen. Volgens de Argentijn komt dat mede door de rentree van Virgil van Dijk, die vanwege een blessure lange tijd aan de kant stond. Simeone zei dat Liverpool nu ’vrijer’ is om aan te vallen. Van Dijk zelf zei op de persconferentie dat hij nog niet op zijn oude niveau is: „Ik denk niet dat er veel voorbeelden zijn van spelers die na een zware knieblessure een jaar later alweer op hun best zijn. Dus ik heb nog wat werk te doen.” Liverpool is na twee speelronden koploper in groep B met 6 punten, gevolgd door Atletico met 4 punten.

De Bruyne kijkt ernaar uit met Manchester in België te spelen

Kevin De Bruyne vindt het leuk dat hij met Manchester City in België mag spelen. De 30-jarige middenvelder weet niet hoe de ontvangst dinsdag in het stadion van Club Brugge zal zijn.

„Sinds mijn vertrek tien jaar geleden heb ik niet meer met een club in België gespeeld. Alleen nog maar met het nationale elftal”, vertelde De Bruyne maandag. „Als je met de Belgische ploeg speelt, staan de supporters achter je. Ik weet niet hoe ze morgen zullen reageren, maar ik ben hier om mijn werk te doen.”

Voor beide clubs hangt best veel van het duel af. Club Brugge is met 4 punten uit twee duels goed begonnen aan de groepsfase. Manchester City staat voorlopig zelfs een punt achter op de Belgische kampioen. De Bruyne: „Club is een heel sterke ploeg, die goed voetbalt en veel talent heeft. Ze zijn vaak kampioen geweest en weten wat er nodig is om te winnen. Daarom zullen we ook niet makkelijk over dit duel denken. Clubs die in de Champions League spelen, hebben altijd kwaliteit.”

De Bruyne kende de voorbije maanden wat fysieke tegenslag, maar hij voelt zich nu steeds beter. „Het was niet gemakkelijk. Er zijn zes maanden voorbijgegaan die niet eenvoudig waren. Ik kon weinig trainen en moest veel wedstrijden spelen. Maar het gaat de goede kant op.”

Trainer Guardiola van City is op zijn hoede voor Brugge

Trainer Pep Guardiola van Manchester City is op zijn hoede voor Club Brugge. „We spelen tegen een fysieke ploeg, met veel kwaliteit in de aanval”, blikte de Spaanse coach vooruit op het uitduel van zijn ploeg van dinsdagavond in de Champions League.

„Club Brugge is de beste ploeg van België”, zei Guardiola. „Het Belgische voetbal heeft de laatste tien jaar veel grote spelers voortgebracht. Dat zie je aan hun nationaal elftal. Club Brugge is een ploeg met agressieve middenvelders en verdedigers. Dat wisten we al voor de loting. We begrepen toen al dat dit een zware tegenstander zou worden.”

City heeft 3 punten overgehouden aan de eerste twee groepsduels. Club Brugge heeft net als Paris-Saint Germain 4 punten. City neemt geen enkel risico in aanloop naar het duel in Brugge. De Braziliaanse internationals Ederson en Gabriel Jesus vlogen afgelopen week na hun interlandverplichtingen in Zuid-Amerika rechtstreeks naar België om de quarantaineplicht in Groot-Brittannië te omzeilen. Voor de geblesseerde John Stones en Ferran Torres komt het duel in België te vroeg.

Kevin De Bruyne keert met City even terug in België. „Hij speelt beter en beter na enkele blessures”, zei Guardiola. „Kevin is iemand die absoluut topfit moet zijn om het beste van zichzelf te kunnen laten zien.”

Leipzig mist Olmo nog tegen Paris Saint-Germain

RB Leipzig reist zonder middenvelder Dani Olmo af naar Parijs, waar het dinsdag speelt tegen Paris Saint-Germain. Spaans international Olmo herstelt nog van een in september opgelopen spierblessure, maar maakt mogelijk zaterdag in het competitieduel met Greuther Fürth zijn rentree.

De 23-jarige Olmo had van zijn club extra vakantie gekregen nadat hij eerst met de Spaanse nationale ploeg had deelgenomen aan het EK en vervolgens ook nog op de Olympische Spelen actief was geweest. Hij kwam pas twee keer in actie voor zijn ploeg. Leipzig reist verder met een fitte selectie af naar de Franse hoofdstad, waar de ploeg na twee nederlagen in de Champions League hoopt op een goed resultaat.

PSG zonder Neymar

PSG kan op zijn beurt niet beschikken over Neymar. De Braziliaan ondervindt hinder van een bovenbeenblessure. „Neymar heeft pijn sinds hij is teruggekeerd van interlandverplichtingen en zal een behandelingsperiode van een paar dagen moeten ondergaan voordat hij weer normaal kan terugkeren in de ploeg”, meldt de Parijse club.

De Argentijn Leandro Paredes doet ook niet mee bij de ploeg van trainer Mauricio Pochettino. De middenvelder heeft een dijblessure. Zijn rentree wordt pas na de komende interlandperiode, half november, verwacht. PSG heeft in de Champions League vier punten na twee duels.

Beide ploegen troffen elkaar in de halve finale van het verkorte toernooi van 2019-2020, toen won PSG. Het afgelopen seizoen speelden ze in de groepsfase tegen elkaar, beide keren won de thuisploeg.

