’Engeland is rondom de finale van het EK voetbal aan een ramp ontsnapt’

Dat staat in een onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de Engelse voetbalbond FA is uitgevoerd. Zo’n 2000 mensen zonder kaartje probeerden het stadion in Londen binnen te komen voor de finale tussen Engeland en Italië.

Volgens Louise Casey, die het onderzoek uitvoerde, is Engeland min of meer ontsnapt aan een ramp. Diverse factoren zorgden volgens haar voor een gevaarlijke situatie die tot doden had kunnen leiden. Zo waren er als gevolg van de coronacrisis te weinig ervaren stewards, de politie schaalde te laat op en rond Wembley liepen heel wat mensen rond die onder invloed van drank en drugs waren.

Casey omschrijft de gebeurtenissen op zondag 11 juli bij stadion als een „near miss”, dus iets wat net goed ging. „Ik weet zeker dat we dicht bij slachtoffers waren en/of bij zware verwondingen voor sommige aanwezigen, mogelijk zelfs velen. Dat zoiets kan gebeuren in het Groot-Brittannië van de 21e eeuw, is een reden voor zorgen.”