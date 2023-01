Feyenoord-coach Slot na analyse van duel tegen Ajax: ’Te weinig credits gekregen’

„We hebben achttien wedstrijden gespeeld en er maar eentje verloren”, zei de coach woensdag na de zege van 2-0 op NEC. „Zondag hebben we Ajax het voetballen heel lang onmogelijk gemaakt en hadden we moeten winnen. En ik vind NEC, buiten de top 5, een van de beste ploegen in de Eredivisie. Dat geeft vertrouwen.”

Over het voetballende gedeelte was Slot tegen NEC allesbehalve tevreden. „Het was verre van indrukwekkend. Tegen Ajax speelden we zondag zonder bal geweldig. Zo goed heb ik het nog nooit gezien. Vandaag was dat aspect veel minder goed. Maar ook aan de bal zal het veel beter moeten.”

"Het is dit seizoen eigenlijk alleen Napoli en Liverpool gelukt om Ajax op zo’n manier naar adem te laten happen"

Het terugkijken van de wedstrijd tegen Ajax, gaf de trainer van de Rotterdammers nieuwe inzichten. Hij was na het duel met NEC veel stelliger in zijn oordeel dan drie dagen eerder. „We hadden het lef om Ajax zo hoog onder druk te zetten. Er zijn weinig ploegen die dat kunnen. De middenvelders van Ajax hebben de bal op eigen helft maar zes keer geraakt. De waardering van veel collega-trainers was groter dan van de media. We hebben daarvoor te weinig credits gekregen. Het is dit seizoen eigenlijk alleen Napoli en Liverpool gelukt om Ajax op zo’n manier naar adem te laten happen, met als belangrijk verschil dat zij wel veel scoorden.”

Arne Slot geeft aanwijzingen aan rechtsback Marcus Pedersen. Ⓒ ProShots

Feyenoord hoefde tot dusverre niet echt in de Eredivisie, de druk lag bij anderen. Na het vertrek van vele spelers en de komst van nieuwelingen, kreeg Slot de tijd om aan een nieuw elftal te bouwen. Nu de Rotterdammers na achttien duels bovenaan staan en veel concurrenten in een vormdip zitten, begint het geloof toe te nemen en komt er op de komende reeks van vier zware duels zelfs wat druk te staan.

„Om zondag in Enschede een kans te maken, zal het beter moeten dan vandaag”, aldus Slot over de komende ontmoeting met FC Twente. „Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we frisser en beter aan de start verschijnen. Dat is ook nodig. We spelen niet alleen tegen een betere ploeg, maar ook in een stadion met fanatieke fans.”