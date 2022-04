Overzicht: wat kan Oranje op WK verwachten van Senegal, Ecuador en Qatar?

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Nederland komt op 21 november al in de allereerste wedstrijd van het WK in actie tegen Senegal, aanvang 11.00 uur Nederlandse tijd. Daarna volgen groepsduels met Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).

Senegal is de winnaar van de meest recente Afrika Cup. Ⓒ ANP/HH

Senegal

Oranje opent het WK op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal, de regerend kampioen van Afrika, in het Al Thumama Stadium met een capaciteit van 40.000 toeschouwers. Het was het enige land uit pot 3 waar het Nederlands elftal nog nooit een wedstrijd tegen speelde.

Ecuador eindigde in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule als vierde. Ⓒ ANP/HH

Ecuador

De aftrap van het duel met Ecuador is om 17.00 uur in het Khalifa International Stadium, met zo’n 45.000 zitplaatsen. Het land is de nummer 46 van de FIFA-ranglijst en heeft een selectie zonder enige wereldster. Tóch is er geen enkele reden om te denken dat de beste spelers uit het Zuid-Amerikaanse land van ruim 14 miljoen inwoners even onder de voet worden gelopen.

Qatar is het gastland. Het presteerde nog nooit iets groots op het hoogste niveau. Ⓒ ANP/HH

Qatar

Qatar is vanaf 16.00 uur de tegenstander in Al Bayt Stadium, met een capaciteit van 60.000 het op een na grootste stadion op het WK. In de afgelopen tijd werd het land met kinderlijk gemak verslagen door Ierland, Portugal en Servië. Het grootste gevaar voor Nederland schuilt bij de tegenstander tijdens de laatste groepswedstrijd in de trots van de spelers. De spelers van Qatar willen vooral een ding niet en dat is afgaan voor eigen publiek of voor de eigen sjeiks!

Stadions

Het Al Thumama Stadium ligt ten zuiden van Doha, dichtbij de internationale luchthaven Hamad. Het voetbaltheater heeft de vorm van een gahfiya, een traditionele pet die door mannen in het Midden-Oosten wordt gedragen. Na het WK wordt de capaciteit van het stadion gehalveerd naar 20.000.

Het Khalifa International Stadium is het enige WK-stadion dat niet speciaal voor de mondiale eindronde is gebouwd. Het is sinds 1976 wel aan aantal keren gerenoveerd. Liverpool en Flamengo speelden er in 2019 de finale voor de wereldbeker voor clubteams.

Het Al-Bayt-stadion ligt in Al Khor, aan de noordkust van Qatar op ongeveer 35 kilometer afstand van hoofdstad Doha. Het stadion heeft de vorm van een bedoeïenentent. Al Khor is niet aangesloten op het gloednieuwe metronetwerk.

