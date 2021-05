Rafael Nadal wint intens gevecht van Alexander Zverev in Rome

Nadal ging zeer voortvarend van start. Zverev kreeg alle hoeken van de baan te zien en binnen no time was het 4-0 voor de Spanjaard. De Duitser herstelde zich wel en kwam terug tot 4-2. Bij 5-3 was daar wel ineens een schrikmoment bij Nadal en het publiek, toen hij bij het halen van een korte bal in het gravel bleef steken en lelijk op zijn heup leek te vallen.

Rafael Nadal met zijn valpartij. Ⓒ ANP/HH

Gelukkig viel de schade mee en kon hij verder. Ondanks een breakpunt, wist hij de game en daarmee ook de eerste set te pakken: 6-3.

In de tweede set beet Zverev veel meer van zich af, maar alle kansen en breakpunten waren niet besteed aan hem. Telkens sloeg de indrukwekkende Nadal de ballen terug als het écht moest. Een break bij 2-2 pakte Nadal wél. De beste tennisser ooit op het gemalen baksteen ging bij 5-4 serveren voor de wedstrijd, toen Zverev breakpunt nummer 5, 6 en 7 in deze set kreeg, maar op wonderbaarlijke wijze wist Nadal ze allemaal weg te werken. Bij het eerste matchpoint was het voor de Spanjaard wel meteen raak en dus game, set and match.

De 34-jarige Nadal had donderdag op het Foro Italico in Rome tegen de Canadees Denis Shapovalov twee matchpoints overleefd. Na bijna 3,5 uur stapte de gravelspecialist alsnog als winnaar van de baan. In de halve finales neemt Nadal het zaterdag op tegen de Amerikaan Reilly Opelka.

In het dubbelspel won Matwé Middelkoop met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de kwartfinales via een supertiebreak van landgenoten Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer: 2-6 7-6 (3) 10-5.