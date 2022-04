Premium Het beste van De Telegraaf

Tess Wester volgt haar hart en verlaat CSM Boekarest

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Tess Wester gaat voor een nieuw avontuur. Ⓒ ANP/HH

PAPENDAL - Ruim een jaar geleden startte voor Tess Wester een nieuw hoofdstuk. De Nederlandse handbalkeepster pakte haar koffers en verliet het Deense Odense voor een nieuw avontuur bij de Europese topclub CSM Boekarest. In Roemenië kon de handbalster haar draai maar moeilijk vinden en daarom is ze eerlijk naar de club, maar vooral ook naar zichzelf. Na één seizoen pakt de 28-jarige Wester wéér haar koffers. „Het leven is te kort om ergens te zitten waar je niet helemaal blij bent.”