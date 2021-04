Live Eredivisie: Ajax aan de leiding in Friesland

Volg alle wedstrijden, doelpuntenmakers, uitslagen, stand in de Eredivisie en statistieken via ons scorebord

Sébastien Haller keert terug in de basisformatie van Ajax, waar Kjell Scherpen onder de lat staat. De jonge goalie vervangt de in de warming-up geblesseerd geraakte Maarten Stekelenburg.

Haller miste voor de interlandperiode het duel met ADO Den Haag, vermoedelijk na een positieve coronatest. Ook Jurriën Timber is weer beschikbaar. Hij start als centrale verdediger, zodat Edson Álvarez de geblesseerde Daley Blind op het middenveld kan vervangen.

FC Emmen neemt het in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (aftrap 16.45 uur) op zonder Marko Kolar. De Kroatische aanvaller ontbreekt omdat hij besmet is met het coronavirus. De 25-jarige Kolar zit in quarantaine.

Eerder op de middag boekte Feyenoord een belangrijke zege in de strijd om Europees voetbal. In De Kuip werd door goals van Bryan Linssen en Steven Berghuis na rust afgerekend met Fortuna Sittard: 2-0.

Bekijk ook: Uitbarsting virus blijkt nog groter bij Feyenoord

Ook PSV boekte een belangrijke overwinning. De Eindhovenaren moesten winnen om de tweede plaats in de Eredivisie weer over te nemen van AZ. In eigen huis had de ploeg van trainer Roger Schmidt totaal geen moeite met Heracles Almelo: 3-0.

Voor ADO Den Haag werd het zondag een pijnlijke middag. De ploeg van trainer Ruud Brood ging thuis hard onderuit tegen FC Utrecht (1-4) waardoor de Hagenaren weer een stap dichter bij degradatie zijn gekomen.

Bekijk hier de stand in de Eredivisie.

In weer een nieuwe podcast Kick-off bespreken chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Kamran Ullah het laatste voetbalnieuws.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.

Programma en uitslagen

ZATERDAG 3 APRIL

VVV-Venlo - FC Groningen 0-1

Willem II - AZ 0-1

FC Twente - Vitesse 1-2

Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 3-2

ZONDAG 4 APRIL