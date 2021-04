Live Eredivisie: Feyenoord en Fortuna zoeken zonder te scoren de kleedkamer op

Volg alle wedstrijden, doelpuntenmakers, uitslagen, stand in de Eredivisie en statistieken via ons scorebord

Het door coronabesmettingen geplaagde Feyenoord bijt het spits af met een thuiswedstrijd tegen de Limburgers. De Zuid-Amerikaanse voetballers Marcos Senesi, Luis Sinisterra en Lucas Pratto ontbreken bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zij behoren tot de vijf spelers die vanwege coronaperikelen in quarantaine zitten. Twee Feyenoorders testten deze week positief, drie anderen werden uit voorzorg in quarantaine gezet omdat ze nauw contact hadden gehad met één van hun besmette ploeggenoten.

Na Feyenoord is het de beurt aan PSV, dat vanaf 14.30 uur de jacht op de tweede plek aan het einde van het seizoen voortzet op bezoek bij Heracles Almelo.

Koploper Ajax trapt als laatste af. In Friesland, waar een duel met SC Heerenveen op het programma staat. De Amsterdammers hebben zich een heerlijke uitgangspositie verschaft. Hoewel de ploeg van Erik ten Hag een duel minder heeft gespeeld dan de concurrentie, is er sprake van een voorsprong van maar liefst elf punten op nummers twee PSV en AZ.

Programma

ZATERDAG 3 APRIL

18.45 uur: VVV-Venlo - FC Groningen 0-1

20.00 uur: Willem II - AZ 0-1

20.00 uur: FC Twente - Vitesse 1-2

21.00 uur: Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 3-2

ZONDAG 4 APRIL