Live: FC Groningen met tien man in Venlo; nog geen goals

VVV-Venlo en FC Groningen openen het bal. Later op de avond worden nog drie duels gespeeld, waaronder Willem II -AZ. De Alkmaarders zetten bij de een zege de druk vol op de ketel bij PSV, met wie momenteel de tweede plek wordt gedeeld. Verder speelt FC Twente op eigen veld tegen Vitesse. Sparta. Rotterdam en PEC Zwolle sluiten het voetbalavondje om 21:00 uur af.

Opstellingen VVV-FC Groningen

AZ-captain Teun Koopmeiners. Ⓒ HH/ANP

AZ zonder Stengs

Bij AZ ontbreekt Calvin Stengs. Het is nog onduidelijk waarom de aanvaller ontbreekt in Tilburg. Stengs mocht dinsdag nog invallen tijdens het uitduel van het Nederlands elftal tegen Gibraltar. Trainer Pascal Jansen heeft Dani de Wit een basisplaats gegeven.

Vitesse mist Pasveer

Doelman Remko Pasveer ontbreekt bij Vitesse in het duel met FC Twente. De keeper heeft volgens de club lichte liesklachten, waardoor hij niet kan spelen in zijn geboorteplaats. Pasveer wordt in de Veste vervangen door Jeroen Houwen.

Zondag

Zondag komt de traditionele top drie in actie. Het door coronabesmettingen geplaagde Feyenoord bijt het spits af met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Gevolgd door een duel tussen PSV en Heracles in Eindhoven.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat. Ⓒ HH/ANP

Koploper Ajax trapt als laatste af. In Friesland, waar een duel met SC Heerenveen op het programma staat. De Amsterdammers hebben zich een heerlijke uitgangspositie verschaft. Hoewel de ploeg van Erik ten Hag een duel minder heeft gespeeld dan de concurrentie, is er sprake van een voorsprong van maar liefst elf punten op nummers twee PSV en AZ.

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. Ⓒ HH/ANP

Programma

ZATERDAG 3 APRIL

18.45 uur: VVV-Venlo - FC Groningen

20.00 uur: Willem II - AZ

20.00 uur: FC Twente - Vitesse

21.00 uur: Sparta Rotterdam - PEC Zwolle

ZONDAG 4 APRIL