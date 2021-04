Live: Zwolle aan de leiding op Het Kasteel

Slobodan Tedic en Tom Beugelsdijk Ⓒ ANP/HH

De Eredivisie is zaterdagavond weer hervat na een onderbreking vanwege de interlandperiode. VVV-Venlo en FC Groningen openden het bal. De Limburgers speelden in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen zo'n 70 minuten met een man meer, maar ze gingen onderuit door een doelpunt in de slotfase van Mo El Hankouri: 0-1.