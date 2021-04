Statistieken Eredivisie: Top 7 foutloos, strijd om tweede plek blijft razend spannend

Volg alle wedstrijden, doelpuntenmakers, uitslagen, stand in de Eredivisie en statistieken via ons scorebord

Ajax won zondagavond weliswaar op bezoek bij SC Heerenveen, overtuigend ging het niet voor de Amsterdammers. Met Kjell Scherpen onder de lat, Maarten Stekelenburg haakte in de warming-up geblesseerd af, kwam de ploeg van Erik Ten Hag 1-0 achter. Die achterstand werd uiteindelijk nog wel goed gemaakt: 1-2.

Eerder op de middag boekte Feyenoord een belangrijke zege in de strijd om Europees voetbal. In De Kuip werd door goals van Bryan Linssen en Steven Berghuis na rust afgerekend met Fortuna Sittard: 2-0.

Ook PSV boekte een belangrijke overwinning. De Eindhovenaren moesten winnen om de tweede plaats in de Eredivisie weer over te nemen van AZ. In eigen huis had de ploeg van trainer Roger Schmidt totaal geen moeite met Heracles Almelo: 3-0.

FC Emmen speelde in de degradatiekraker tegen RKC Waalwijk de beste eerste helft van het seizoen. Na een halfuur spelen leidde de ploeg van Dick Lukkien al met 3-0. In de slotfase van de wedstrijd deed Emmen nog iets terug, maar verder dan 3-1 kwamen de bezoekers niet.

Voor ADO Den Haag werd het zondag een pijnlijke middag. De ploeg van trainer Ruud Brood ging thuis hard onderuit tegen FC Utrecht (1-4) waardoor de Hagenaren weer een stap dichter bij degradatie zijn gekomen.

Programma en uitslagen

ZATERDAG 3 APRIL

VVV-Venlo - FC Groningen 0-1

Willem II - AZ 0-1

FC Twente - Vitesse 1-2

Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 3-2

ZONDAG 4 APRIL