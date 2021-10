Botic van de Zandschulp pijnigt wereldtopper: ’Bevestiging na US Open’

Tennis

Botic van de Zandschulp goed op dreef in Sint-Petersburg

Botic van de Zandschulp heeft op het ATP-toernooi van Sint-Petersburg de kwartfinales bereikt. De Nederlander, via de kwalificaties doorgedrongen tot het hoofdtoernooi in de Russische stad, was in twee sets te sterk voor de Amerikaan Sebastian Korda, de nummer 8 van de plaatsingslijst: 6-2 7-5.