Red Bull-adviseur Marko wilde Verstappen & co besmetten met corona

Marko (76) bevestigt dat hij heeft geopperd om alle Red Bull-coureurs samen te laten komen in een soort kamp, in de hoop dat ze besmet zouden raken met het coronavirus. In dat geval zouden ze vervolgens na herstel immuun zijn en zonder zorgen aan het race-seizoen kunnen beginnen.

„Maar laat ik het zo zeggen, dat idee is niet goed ontvangen”, aldus Marko in een video-interview met de Oostenrijkse televisiezender ORF. „Het is in kleine kring besproken. Tijdens het kamp zouden we de tijd mentaal en fysiek kunnen overbruggen. We hebben vier Formule 1-coureurs en acht tot tien junioren. Het zou ideaal zijn, want dit zijn jonge mannen in goede conditie. Op deze manier zouden ze goed voorbereid zijn op het WK.”

Marko is het grote brein van Red Bull Racing, en zusterteam Alpha Tauri. Hij is verantwoordelijk voor onder anderen de komst van Max Verstappen in 2015. Marko stelt dat zijn coureurs er alles aan doen om fysiek in orde te blijven.

„Ze hebben hun eigen trainer. Als er nog een Formule 1-seizoen komt met 15 tot 18 races wordt het heel zwaar, want dan is er tussen de races door geen tijd om veel aan je lichaam te werken. Daarnaast rijdt Max nu bijvoorbeeld meer races dan in een ’echt’ seizoen, op de simulator.”