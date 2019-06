Knegt kan weer lachen na kacheldrama

Sjinkie Knegt blikt met een lach terug op het kachelincident

FONT-ROMEU - Het drama dat zich in januari van dit jaar afspeelde, lijkt verder weg dan in werkelijkheid het geval is. Bij het opstoken van zijn houtkachel in het Friese Bantega liep Sjinkie Knegt brandwonden op over zijn hele lichaam. Totaal onverwacht heeft hij zich vijf maanden later al aangesloten bij de Nederlandse shorttrackploeg voor het eerste trainingskamp in de Franse Pyreneeën. In Telesport doet hij in een openhartig gesprek zijn verhaal.