Nederlandse profs Antwi en Asmelash veilig thuis uit Oekraïne

Ze waren net terug in Oekraïne van een trainingskamp in Turkije, waar de ploeg zich had voorbereid op de beoogde start van de competitie dit weekend, toen de Russen in de nacht van woensdag op donderdag het buurland binnenvielen.

Antwi en Asmelash hebben het land per trein via het West-Oekraïense Lviv kunnen verlaten en zijn inmiddels veilig thuis in respectievelijk Amsterdam en Zoetermeer. „Het was wel even schrikken als je hoort dat er oorlog is uitgebroken en als al je teamgenoten in paniek raken en je hoort dat de competitie niet doorgaat”, vertelde Antwi tijdens zijn vlucht tegen Radio 1.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Beide profs hebben voorlopig niks omhanden, want vanwege de oorlog zijn alle sportactiviteiten in Oekraïne stilgelegd. Asmelash, die van Nederlands-Eritrese afkomst is en oud-speler is van TOP Oss en ADO Den Haag, voetbalde sinds maart vorig jaar voor Inhoelets Petrove en heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. De Nederlands-Ghanese Antwi, oud-speler van FC Utrecht en FC Volendam, stond pas sinds januari onder contract bij Inhoelets Petrove. De voetbalavonturier speelde de afgelopen jaren voor het Bulgaarse Tsarsko Selo Sofia en Egyptische Wadi Degla.