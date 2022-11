Bijzondere week voor kersverse vader Nathan Aké: ’Gelukkig was ik bij de geboorte’

Het is het lot van een voetballer, die geselecteerd is voor een groot toernooi. Zoveel kansen op een WK spelen krijgt een speler niet in zijn carrière beseft Aké, die ook geselecteerd was voor het EK 2020, maar toen slechts tweemaal als invaller in actie kwam. ,,Zo’n toernooi is geweldig om mee te maken en dan is een WK nog groter dan een EK. Als je erbij betrokken bent, is dat een heel mooie ervaring ongeacht of je veel speelt of wat minder.”

"Het gaat een heel zware wedstrijd zijn. Ze hebben goede spelers"

De 27-jarige verdediger van Manchester City is een van de grote winnaars van de door bondscoach Van Gaal gemaakte switch naar een 1-3-4-3 systeem. Aké is in dit systeem basisspeler geworden en zijn kansen op speeltijd zijn als enige linksbenige centrumverdediger in de selectie bijzonder groot. Aké beseft dat de systeemwissel niet in zijn nadeel is geweest. ,,Met dit systeem heb je meer kansen. Maar er zijn meer goede verdedigers in ons team. Het wil niet zeggen dat je honderd procent zeker in het team staat. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen. We hebben heel veel verdedigers maar op dit moment ben ik wel de enige linksbenige. Dat wil niet zeggen dat andere spelers daar niet ook kunnen spelen. Maar ik kan dan ook weer als normale linksback fungeren als het moet.”

De eerste dagen in Qatar heeft Aké als positief ervaren. ,,De eerste dagen moesten we ons aanpassen aan het weer en de omstandigheden. Ik denk dat dat goed gaat. De laatste paar trainingssessies zijn intens geweest. Op dit moment is het best druk. Na de training is het eten, rusten en dan weer trainen. Voor je het weet is het avond en moet je naar bed. De komende dagen is er denk ik meer tijd om dingen samen te doen. In Zeist deden we veel dingen samen, spelletjes. Ik denk dat we dat hier ook weer gaan doen.”

Na het bezoek van de arbeidsmigranten donderdag is de focus nu volledig gericht op de openingswedstrijd tegen Senegal, die voor maandag op het programma staat. Ondanks de absentie van de grote ster van het Afrikaanse land, Liverpool-aanvaller Sadio Mané, is Aké op zijn hoede voor de komende tegenstander. ,,Het gaat een heel zware wedstrijd zijn. Ze hebben goede spelers. Aanvallend zijn ze heel krachtig, ook al is Mané er niet bij. Daarnaast hebben ze nog veel goede spelers. Het is heel jammer voor het toernooi dat een speler als Mané er niet bij is. Het gaat een groot gemis zijn. Maar voor onze benadering van de wedstrijd moet het geen verschil maken. We gaan met dezelfde instelling de wedstrijd in, ook al is hij er niet bij.”