Ten Hag wil hoe dan ook Champions League spelen: ’We móeten winnen’

„We moeten winnen om de Champions League in te gaan”, zei Ten Hag een dag voor het uitduel met Bournemouth. „We hebben alles in eigen hand, dus we moeten gefocust zijn op de volgende wedstrijden. En de eerstvolgende wedstrijd is altijd het belangrijkste.”

Alleen de bovenste vier ploegen van de Premier League krijgen een ticket voor de Champions League. United staat met nog drie wedstrijden te gaan één punt boven nummer vijf Liverpool. De ploeg van Ten Hag heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Na het duel met Bournemouth volgen nog thuiswedstrijden tegen Chelsea en Fulham.

Marcus Rashford is onzeker voor de wedstrijd bij Bournemouth. De aanvaller leek hersteld van een beenblessure, maar meldde zich vrijdag ziek. „We moeten zien hoe het gaat gedurende de dag en dan bekijken we het zaterdag”, aldus Ten Hag. Het seizoen van middenvelder Marcel Sabitzer is vanwege een knieblessure vroegtijdig geëindigd.