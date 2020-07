Hakim Ziyech ziet moeizame zege Chelsea

Door de 1-0 zege op de club van doelman Tim Krul kwam Chelsea weer een stapje dichter bij kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Gemakkelijk ging het zeker niet. De Fransman Olivier Giroud maakte op slag van rust het enige doelpunt.

Chelsea heeft als nummer 3 de kansen op kwalificatie voor de Champions League nog steeds in eigen hand. De Londense club speelt in Premier League nog tegen kampioen Liverpool en subtopper Wolverhampton Wanderers.

Ziyech

Sinds 1 juli is Ziyech officieel in dienst van de Engelse voetbalclub, maar afgelopen zaterdag stond de ex-Ajacied pas voor het eerst op het trainingsveld van Chelsea. Vanwege de coronamaatregelen bleef hij nog even in Nederland.

Vrijdag verviel de regel dat reizigers na aankomst in Engeland eerst twee weken in quarantaine moeten gaan. Die verplichting gold voor tientallen landen, waaronder Nederland. Ziyech bleef daarom nog even in Amsterdam.

Ziyech moet zich voorlopig beperken tot trainen bij Chelsea. Hij mag volgend seizoen pas wedstrijden gaan spelen. De Engelse competitie is nog bezig en Chelsea komt volgende maand ook nog in actie in de Champions League.