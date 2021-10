Bussen MVV-supporters belanden bij verkeerde stadion

Bij Tilburg gingen bussen met MVV-fans van de snelweg af en reden naar het Koning Willem Stadion. De club speelt echter in het Rat Verlegh Stadion tegen NAC Breda. Volgens MVV was dat de schuld van de politie. Die zou de bussen van de weg hebben geleid omdat ze dacht dat het om bussen met aanhangers van Fortuna Sittard ging. „Laat dit alsjeblieft niet nog eens gebeuren”, sneert MVV via het officiële Twitter-account.

De politie heeft een heel andere lezing, laat ze weten via Twitter. ,,De bussen vóór jullie waren van Fortuna en werden door ons begeleid. Jullie buschauffeur dacht waarschijnlijk dat hij al in Breda was want hij reed er gewoon achter aan. Ken je topografie! Fijne wedstrijd en goede reis naar huis als jullie de weg weten.”

De wedstrijd in Breda begint mede hierdoor 10 minuten later, al was het niet de enige reden. Ook scheidsrechter Edwin van de Graaf was vertraagd, zo meldt 1Limburg.