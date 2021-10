Premium Het beste van De Telegraaf

Elftal Ten Hag legt met wervelende show tegen Dortmund stevige basis voor overwintering: 4-0 Ajax maakt wereldwijd reclame voor het Nederlandse voetbal

Door Mike Verweij

Ajax is dolblij met de zege. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Vrijwel gelijktijdig met de dikke vuurwerkmist, die de Johan Cruijff ArenA via het dak verliet, verdween bij Ajax na een minuut of negen het ontzag voor Borussia Dortmund. En vanaf dat moment stond er in de heerlijke wedstrijd geen maat op het elftal van Erik ten Hag, dat met de klinkende zege op de verbouwereerde Duitsers een stevige basis legde voor de overwintering in het miljoenenbal. Én wereldwijde reclame maakte voor het Nederlandse voetbal en de Amsterdamse opleiding: 4-0.