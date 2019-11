Sport Kort: Tottenham mist geblesseerde doelman Vorm

Tottenham mist geblesseerde doelman Vorm

15.37 uur José Mourinho moet het al in zijn eerste wedstrijd als coach van Tottenham Hotspur doen zonder Michel Vorm. De Nederlandse doelman heeft eerder in de week een blessure aan een kuit opgelopen. Vorm, die bij de Spurs zelden aan spelen toekomt, kan naar verwachting begin december de training hervatten.

Mourinho, die de deze week ontslagen Mauricio Pochettino is opgevolgd, debuteert zaterdag in de uitwedstrijd tegen West Ham United.

Joost Luiten Ⓒ EPA

Moeizame start Luiten op golftoernooi Dubai

Golfer Joost Luiten heeft een moeizame start gemaakt op het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai. De 33-jarige Nederlander begon het World Tour Championship op de Jumeirah Golf Estates met een ronde van 74 slagen, twee boven het baangemiddelde. Luiten heeft al elf slagen achterstand op de Franse klassementsleider Mike Lorenzo-Vera, die een vliegende start maakte met een 63'er.

De Nederlandse prof begon goed met een birdie op de tweede hole, maar moest daarna twee bogeys en zelfs een dubbele bogey op hole 15 invullen op zijn scorekaart. Luiten sloot nog wel af met een birdie.

Met 74 slagen staat hij in de onderste regionen op het evenement waar alleen de eerste vijftig golfers van de Europese ranglijst (de zogeheten Race to Dubai) mogen meedoen. Luiten is de nummer 26 op die ranglijst.

Lucas Vazquez Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Real Madrid is Vázquez weer kwijt

12.07 uur: Real Madrid moet het weer een paar weken doen zonder Lucas Vázquez. De Spaanse vleugelspits heeft een breuk in de grote teen van zijn linkervoet opgelopen. Vázquez was net terug van een andere blessure.

De 28-jarige aanvaller, international van Spanje, maakte vlak voor de interlandperiode zijn rentree. Vázquez deed toen tachtig minuten mee in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Eibar (0-4). Daarvoor had hij zo'n zes weken niet kunnen voetballen. In de zeven competitieduels die Vázquez dit seizoen speelde, maakte hij één doelpunt. Hij pendelt bij Real Madrid vaak tussen de bank en de basis.

Trainer Zinedine Zidane heeft het hele seizoen al te maken met fysieke problemen binnen zijn selectie. Spelmaker James Rodriguez liep onlangs bij het Colombiaanse elftal een knieblessure op en staat zo'n zes weken aan de kant.

Tennis: Britse tennissers zonder Murray tegen Kazachen

12.00 uur: Andy Murray heeft zich woensdag in zijn partij in de Daviscup Finals tegen Tallon Griekspoor zo moeten inzetten, dat hij voor het laatste groepsduel met Kazachstan wordt gespaard. De Britten gaan proberen de kwartfinales van het landentoernooi in Madrid te halen met Kyle Edmund en Daniel Evans als enkelspelers.

Murray won woensdag van Griekspoor in een partij die zo'n drie uur duurde. Het leidde de overwinning in op Nederland die, nadat Robin Haase Evans had verslagen, tot stand kwam in de dubbel. Na afloop gaf de voormalig nummer 1 van de wereld toe zich niet topfit te voelen. Daarop besloot teamcaptain Leon Smith Murray te vervangen door Edmunds. Die speelt donderdag de eerste partij tegen de Kazach Michail Koekoesjkin.

Paardensport: Wereldbekerstatus Jumping Amsterdam verlengd

11.59 uur: Jumping Amsterdam behoort nog zeker tot het seizoen 2023-2024 tot de wereldbekercyclus springen. Wereldpaardensportbond FEI heeft de afgelopen winter verkregen status nu al verlengd met drie jaar. Amsterdam had al een wereldbekerwedstrijd voor dressuurruiters.

„We zijn trots op het vertrouwen van de FEI. Jumping Amsterdam heeft de afgelopen editie bewezen dat beide wereldbekers in de RAI thuishoren. Het is dan ook fantastisch dat onze sportieve ambitie op deze wijze een structureel karakter krijgt”, reageerde Irene Verheul, sportief directeur van Jumping Amsterdam.

Afgelopen januari keerde de wereldbekerkwalificatie voor springruiters na enkele jaren afwezigheid terug in Nederland. Jumping Amsterdam kreeg de zekerheid voor drie jaar, die nu dus met eenzelfde periode is verlengd. De dressuurruiters reden al jaren een wereldbekerwedstrijd in de RAI. In februari maakt de FEI bekend of ook die wedstrijd na 2020 nog in Amsterdam plaatsvindt. De komende editie is van 23 tot en met 26 januari.

Pau Gasol Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Gasol weg bij Trail Blazers

10.45 uur: De Spaanse basketballer Pau Gasol staat niet langer op de spelerslijst van Portland Trail Blazers. De zesvoudig All Star, die in 2009 en 2010 kampioen van de NBA werd met Los Angeles Lakers, is herstellende van een operatie aan zijn linkervoet. Het herstel duurt langer dan verwacht, waardoor Gasol besloten heeft zijn contract in te leveren.

„Ik ga me nu volledig focussen op mijn revalidatie”, aldus de 39-jarige Spanjaard, die bij de Trail Blazers plaats wil maken voor een speler die wel direct inzetbaar is. Gasol liep eind vorig seizoen in dienst van Milwaukee Bucks een stressfractuur in zijn voet op. Hij hoopte dit seizoen van waarde te kunnen zijn voor de Trail Blazers, maar het herstel gaat tussen de zes en twaalf maanden duren, zo verklaarde Gasol in een videoboodschap.

Gasol blijft wel in Portland revalideren. Hij praat met de club over een andere rol, mogelijk als coach. Gezien zijn leeftijd lijkt de kans klein dat de Catalaan, die de Spaanse vlag droeg bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2012, nog als speler terugkeert in de NBA.

Basketbal: Zegereeks Harden met Houston eindigt in Denver

07.26 uur: Denver Nuggets heeft een einde gemaakt aan de zegereeks van Houston Rockets. De basketballers uit Denver wonnen voor eigen publiek met 105-95 van de club die de voorgaande acht wedstrijden in de NBA allemaal had gewonnen. De Serviër Nikola Jokic blonk uit bij de Nuggets met 27 punten en 12 rebounds.

Bij de thuisclub eindigden vijf spelers qua scores in de dubbele cijfers, bij de Rockets moest het vooral komen van het duo James Harden (27 punten) en Russell Westbrook (25). Clint Capela pakte weliswaar 21 rebounds, maar ook hij kon niet voorkomen dat de ploeg uit Houston de vierde nederlaag van dit seizoen moest incasseren.

Los Angeles Clippers won het duel met Boston Celtics, de koploper in het oosten, al had het daar wel een verlenging voor nodig: 107-104. Na de reguliere speeltijd stond het 97-97. Bij de Clippers was Lou Williams, op de bank begonnen, de topschutter met 27 punten. Milwaukee Bucks versloeg Atlanta Hawks met 135-127. Giannis Antetokounmpo maakte 33 punten voor de club die op gelijke hoogte kwam met de Celtics (elf zeges, drie nederlagen).