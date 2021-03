Video: scheidsrechter houdt het niet meer en plast in broek op middenstip

De arbiter moest namelijk vlak voor de aftrap zó nodig urineren, dat hij het echt niet meer kon houden en vlak voor de wedstrijd zijn plas maar de vrije loop liet gaan. Helaas voor hem hadden de tv-camera’s dit ook gespot en lieten ze hun camera’s doordraaien.

Hij probeerde het zo discreet mogelijk met zijn broek aan te doen dacht hij, want de tv-commentator was het bijvoorbeeld niet opgevallen. Maar de oplettende kijker had het wél gezien en de video’s en foto’s gingen al snel viral tijdens de wedstrijd.

Nadat hij zijn boodschap had gedaan, strikte hij zijn broekje en liep nietsvermoedend weg. Een natte plek was te zien op zijn scheidsrechtersbroek. „De leidsman plaste in zijn broek omdat hij geen tijd meer had om naar de wc te gaan en het duel niet wilde vertragen”, zegt iemand op social media.

„Dat is geen urine”, aldus een andere reactie al grappend. „Dat is het heilige water dat de arbiters op het veld plaatsen om zo de wedstrijd in te zegenen, zodat het zonder geweld en incidenten verloopt.”

Verslaggever Edson Junior denkt dat het een verschrikkelijke eerste helft voor Da Silva Ribeiro Serafim moet zijn geweest. „Het moet heel moeilijk zijn geweest om 45 minuten lang in een natte broek te hebben moeten lopen.”