Ferrari presenteert nieuwe bolide al op 11 februari

„We zullen de auto heel vroeg lanceren. Ik denk dat we de eerste zullen zijn”, zei Binotto. De reden dat Ferrari de lancering heeft vervroegd is dat er dan meer tijd is voor het draaien van een intensief testprogramma.

Afgelopen seizoen eindigde Ferrari als tweede in het klassement van constructeurs, achter Mercedes. Ferrari wist slechts drie wedstrijden te winnen: in België, Italië en Singapore. In België en Italië was Charles Leclerc het snelst, in Singapore Sebastian Vettel.