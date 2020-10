KNVB wijzigt data en tijden van tientallen Eredivisie-duels

Alle clubs in het betaald voetbal hebben gezamenlijk besloten om de clubs die in Europees verband spelen de ruimte te bieden voor een goede voorbereiding als ze hierom vragen. Van alle vier de clubs die in de Champions League (Ajax) en Europa League (AZ, Feyenoord en PSV) actief zijn, heeft de KNVB een verzoek ontvangen.

Ajax dag later

De eerste wedstrijd die op een andere dag wordt gespeeld, is Ajax - SC Heerenveen. Dat duel stond voor aanstaande zaterdag gepland, maar is verschoven naar zondag omdat alle internationals pas aan het einde van de week terugkomen van hun nationale ploegen. Ajax heeft nu wel een dag minder om zich voor te bereiden op het eerste groepsduel in de Champions League, volgende week woensdag tegen Liverpool.

AZ vervroegd

Er zijn ook aanvangstijden met een uur vervroegd. Zo is de aftrap van AZ - VVV-Venlo zaterdag niet op 21.00 uur, maar om 20.00 uur. AZ wacht volgende week donderdag in de Europa League de uitwedstrijd tegen Napoli.

Het gaat om wijzigingen tot 1 januari, aangezien de clubs voor de winterstop uitkomen in de poulefases van de twee Europese bekertoernooien.

Keuken Kampioen Divisie

Ook in de Keuken Kampioen Divisie is een groot aantal wedstrijden verschoven. „Nu het zeer aannemelijk is dat de wedstrijden in de tweede periode zonder of voor beperkt publiek moeten worden gespeeld, hebben de clubs ervoor gekozen de wedstrijden te spreiden zodat de fans op televisie elk duel live kunnen volgen”, aldus de KNVB. Het speelschema voor de tweede periode was opgesteld met als uitgangspunt dat er weer in volle stadions kon worden gespeeld.

Daarnaast is voor dit seizoen ook besloten dat Ajax, Feyenoord, PSV én AZ niet gelijktijdig mogen spelen in de Eredivisie. Tot op heden ging de regel alleen op voor de traditionele top-3 (Ajax, Feyenoord en PSV).