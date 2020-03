Live Extra: AZ leidt tegen Ajax

Volg alle duels in de Eredivisie van minuut tot minuut via onze live widget

Ajax - AZ

Ajax verdedigt een voorsprong van drie punten op AZ. Hakim Ziyech is voldoende fit is om voor de thuisploeg te spelen. Ajax verloor de afgelopen maanden veel punten, mede door een overvolle ziekenboeg. AZ pakt van alle clubs in de Eredivisie tot nu toe de meeste punten in uitwedstrijden. Het elftal van Arne Slot won al bij PSV (0-4) en Feyenoord: 0-3.

Zondag

20.00 uur: Ajax - AZ

Uitslagen

PSV - Feyenoord: 1-1

Sparta - Emmen: 5-1

Duel tussen Leroy Fer van Feyenoord (l) en Mohamed Ihattaren van PSV. Ⓒ ANP Sport

RKC Waalwijk - FC Utrecht: 2-1

Willem II - FC Groningen: 3-1

ADO Den Haag - Heracles Almelo: 0-0

PEC Zwolle - Vitesse: 4-3

VVV-Venlo - Fortuna Sittard: 0-0

FC Twente - sc Heerenveen: 2-3

