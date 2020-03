Live Extra: PSV in eigen huis tegen Feyenoord

Volg alle duels in de Eredivisie van minuut tot minuut via onze live widget

Superzondag wordt om 12:15 uur afgetrapt. Hekkensluiter RKC Waalwijk ontvangt FC Utrecht, waartegen de ploeg van Fred Grim de enige uitzege van dit seizoen boekte. Melle Meulensteen, de matchwinner in Utrecht, staat ook nu in de basis. RKC is niet erg op dreef in 2020 met één punt en één goal in zes wedstrijden.

Sparta Rotterdam tegen FC Emmen staat ook nog op het programma. Die wedstrijd begint om 16:45 uur.

PSV - Feyenoord

PSV wil na drie gewonnen competitiewedstrijden op rij de ongeslagen reeks van Feyenoord beëindigen. De club uit Rotterdam verloor onder trainer Dick Advocaat nog niet in de eredivisie Tien duels werden gewonnen, twee eindigden er onbeslist. Feyenoord heeft een punt meer dan PSV en ook nog een inhaalwedstrijd tegen AZ te goed.

Ajax - AZ

Ajax verdedigt een voorsprong van 3 punten op AZ. Grote vraag is of Hakim Ziyech voldoende fit is om voor de thuisploeg te spelen. Ajax verloor de afgelopen maanden veel punten, mede door een overvolle ziekenboeg. AZ pakt van alle clubs in de eredivisie tot nu toe de meeste punten in uitwedstrijden. Het elftal van Arne Slot won al bij PSV (0-4) en Feyenoord (0-3).

Zondag

12.15 uur: RKC Waalwijk - FC Utrecht

14.30 uur: PSV - Feyenoord

16.45 uur: Sparta Rotterdam - FC Emmen

20.00 uur: Ajax - AZ

Uitslagen

Willem II - FC Groningen 3-1

ADO Den Haag - Heracles Almelo 0-0

PEC Zwolle - Vitesse 4-3

VVV-Venlo - Fortuna Sittard 0-0

FC Twente - sc Heerenveen 2-3

