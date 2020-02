Live Extra: Willem II ontvangt FC Groningen

Daishawn Redan zoekt namens FC Groningen Willem II’er Jordens Peters op. Ⓒ ANP

Willem II en FC Groningen luiden vrijdagavond vanaf 20.00 uur de 25e speelronde in. Willem II is de nummer 5 van de Eredivisie, FC Groningen staat achtste. Het echte werk vindt pas zondag plaats, als PSV in eigen huis tegen Feyenoord speelt en koploper Ajax in de avonduren naaste belager AZ ontvangt.