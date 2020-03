Statistieken: AZ grote winnaar van Super Sunday

Myron Boadu tekent voor de openingsgoal van AZ tegen Ajax. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - AZ heeft zich tot grote winnaar gekroond van Super Sunday. De Alkmaarders waren in Amsterdam met 2-0 te sterk voor AZ, haalden de regerend landskampioen in punten bij, en namen afstand van PSV en Feyenoord. Die twee clubs besloten hun onderlinge treffen in Eindhoven op 1-1.