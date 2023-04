Van der Poel van start in Scheldeprijs: ’Een kleine verrassing’

Van der Poel, die afgelopen zondag achter Tadej Pogacar als tweede eindigde in de Ronde van Vlaanderen, had de Scheldeprijs aanvankelijk niet op zijn programma staan. „We hebben een kleine verrassing”, zo kondigde de ploeg de opstelling aan. „Een race door mijn eigen streek is mooi”, zegt Van der Poel. „Wat extra wedstrijdritme in de aanloop naar Parijs-Roubaix kan geen kwaad en daarnaast kijk ik er net als in de Tirreno naar uit om onze kopman voor de sprint, Jasper Philipsen, te helpen.”

Van der Poel hielp Philipsen al met de sprint in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. De Belgische sprinter won toen twee etappes. De Scheldeprijs is een eendagswedstrijd die in Schoten vaak in een sprint eindigt. Vorig jaar won de Noor Alexander Kristoff.