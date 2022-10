Van Nistelrooy: ’Reactie vanuit verlies is makkelijker’

„Onze prestatie tegen Zürich was goed, ook omdat de reactie die je laat zien goed is”, vertelde de trainer vrijdag tegenover PSV TV. „Alleen deze reactie kwam vanuit verlies, teleurstelling en kritiek, dan is het makkelijker om te reageren. Nu is het ons doel dat je dit op kan roepen om de drie dagen en er zondag tegen Heerenveen staat op dezelfde manier.

PSV rekent zondag op Armando Obispo. De verdediger bleef donderdag na rust achter in de kleedkamer vanwege lichte klachten. „We hebben Armando uit voorzorg eruit gehaald. Daar verwachten we voor dit weekend geen problemen mee”, zei Van Nistelrooij, die met zijn ploeg voor de terugreis naar Eindhoven nog een keer trainde op Zwitserse bodem.

De verdedigers Jarrad Branthwaite en Ki-Jana Hoever waren daar niet bij. De Engelsman kreeg donderdag in de warming-up fysieke klachten en bleef daarom aan de kant. Hoever kwam halverwege de tweede helft in de ploeg, maar hij hield daar wat klachten aan over. „We moeten dat allemaal op een rijtje zetten voor zondag”, aldus de PSV-trainer.

Angstgegner

Met Heerenveen treft PSV wel een ’angstgegner’. De laatste zege van PSV in het Abe Lenstra-stadion dateert van bijna elf jaar geleden: 1-5. Daarna eindigde Heerenveen - PSV vijf keer in een gelijkspel, vier keer won de thuisclub. „Dat maakt de uitdaging en de wil om daar punten te pakken des te groter”, aldus Van Nistelrooij, die zelf in het seizoen 1997-1998 voor Heerenveen speelde. PSV nam hem daarna over van de Friese club.

„Ik heb daar een fantastisch jaar gehad met Foppe en Riemer”, zegt de oud-spits over de toenmalige trainer Foppe de Haan en voorzitter Riemer van der Velde. „Het is altijd leuk om terug te keren in Heerenveen. Ik ben benieuwd hoeveel bekenden ik nog tegenkom.”