Lille OSC wil Ajax-talent Botman inlijven

Ajax wil graag door met Sven Botman, maar de verdediger staat in de belangstelling van Lille OSC.

LILLE - Het transfergeweld bij Ajax is te verwachten rond André Onana, Donny van de Beek en Nicolas Tagliafico, die hun vertrekwens bij Marc Overmars kenbaar hebben gemaakt. Maar de eerste interesse na de beëindiging van de Eredivisie vanwege de coronacrisis is er niet voor het gewilde drietal, maar voor jongeling Sven Botman (20). Bronnen in Frankrijk melden dat OSC Lille een bod op de verdediger heeft gedaan en dat wordt in Amsterdam bevestigd.