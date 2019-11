Ten Hag vindt boosheid Ziyech stiekem wel mooi

Ten Hag posteerde Ziyech zondag niet als hangende rechtsbuiten, maar als nummer tien. Omdat hij op de zijkanten spelers met diepte wilde. De keuze voor David Neres en Quincy Promes op de flanken en Ziyech achter de spitsen pakte goed uit, zo constateerde de tukker na afloop. „Hakim stond vandaag op tien om de passing te verzorgen en dat deed hij uitstekend.”

De boosheid van Ziyech kon Ten Hag stiekem wel waarderen. „Het zegt veel over Hakim. Hij is een liefhebber en wil altijd spelen. Het is nooit leuk om gewisseld te worden, maar we moeten soms de belasting verdelen. Ik vind het wel mooi dat hij boos wordt als hij wordt gewisseld, al moet hij het natuurlijk niet doen. Promes is ook al zes keer gewisseld. Het is niet altijd dezelfde.”

Ten Hag wilde verder niet uitweiden over het zwakke optreden van Feyenoord. „Ik kijk altijd naar mijn eigen ploeg. Ik heb vandaag genoten van mijn spelers. Van de drive, maar ook van het tactisch vermogen. Ze hebben het plan uitstekend uitgevoerd. Ze zetten op de juiste moment druk, waardoor Feyenoord er niet uitkwam en ook aan de bal waren we goed. We gingen met 4-0 de rust in. Dan vertel je de spelers dat ze zo door moeten gaan, maar Feyenoord wilde de schade beperken en ging achterover leunen. Wij wilden meer en hebben kansen gecreëerd, maar helaas niet meer gescoord.”

Heel kort ging Ten Hag nog in op de interesse van Bayern München en het feit dat directeur voetbalzaken Marc Overmars hem een stap naar zo’n grote club wel zou gunnen. „Ik denk dat hij mij me wel wil houden. We zijn hier met iets moois bezig en bouwen gestaag verder.”