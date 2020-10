Brych fluit Ajax tegen Liverpool

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Brych leidt Ajax tegen Liverpool

12.28 uur: Scheidsrechter Felix Brych leidt woensdagavond het thuisduel van Ajax met Liverpool in de Champions League. De Duitser krijgt voor de vierde keer in korte tijd de leiding over een wedstrijd van de club uit Amsterdam.

De Duitse arbiter zag Ajax vorig seizoen een uitwedstrijd bij Lille winnen (0-2). Brych leidde Ajax twee seizoenen geleden ook tijdens de prachtige uitzege op Real Madrid (1-4). Hij was twee maanden later in de halve finale ook arbiter van het duel tussen Ajax en Tottenham Hotspur, waarin Ajax in blessuretijd een plaats in de finale verspeelde (2-3).

Judo: Dertien Nederlandse judoka's hervatten seizoen in Boedapest

10.20 uur: Dertien Nederlandse judoka’s hervatten komend weekeinde in Boedapest het internationale seizoen van de World Tour. Ze komen vanaf vrijdag in actie na een coronapauze van ruim acht maanden die na de grand slam van Düsseldorf werd ingelast.

Tornike Tsjkadoea en Simeon Catharina bewaren goede goede herinneringen aan de Grand Prix in de László Papp Budapest Sports Arena. Ze wonnen vorig jaar brons in de hoofdstad van Hongarije. Wereldkampioen Noël van ’t End komt ook in actie in Boedapest, net als de talenten Ivo Verhorstert en Naomi van Krevel.

De internationale judofederatie heeft samen met de Hongaarse overheid strenge maatregelen genomen om de veiligheid van alle judoka’s en trainers te kunnen waarborgen.

Selectie Nederland:

Mannen: Tornike Tsjkadoea (- 60 kg), Ivo Verhorstert (- 66 kg), Jim Heijman (- 81 kg), Frank de Wit (- 81 kg), Noël van ’t End (- 90 kg), Jesper Smink (- 90 kg), Simeon Catharina (- 100 kg) en Jur Spijkers (+100 kg)

Vrouwen: Naomi van Krevel (- 52 kg), Sanne Verhagen (- 57 kg), Geke van den Berg (- 63 kg), Karen Stevenson (- 78 kg) en Natascha Ausma (- 78 kg)

Voetbal: Gözübuyuk en Kuipers fluiten in Champions League

10.16 uur: Scheidrechters Serdar Gözübuyuk en Bjorn Kuipers leiden woensdag een duel in de Champions League. Gözübuyuk is door de UEFA aangewezen voor de wedstrijd tussen FC Salzburg en Lokomotiv Moskou. Kuipers fluit de ontmoeting Internazionale - Borussia Mönchengladbach.

Joost van Zuilen en Johan Balder assisteren Gözübüyük aan de zijlijn. Bas Nijhuis is de vierde official in Oostenrijk en Pol van Boekel is samen met assistent Dennis Higler de VAR van dienst.

Kuipers krijgt in Milaan ondersteuning van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. De vierde official is Allard Lindhout. Danny Makkelie vervult de taak van VAR samen met assistent Jan de Vries.

Jochem Kamphuis is woensdag VAR in de Champions League. Hij is aangesteld bij het duel Manchester City - FC Porto. Hij krijgt daarbij ondersteuning van Kevin Blom.

Golf: Eerste zege Kokrak op Amerikaanse Tour na 233 toernooien

08.04 uur: De Amerikaanse golfer Jason Kokrak heeft na 233 toernooien eindelijk zijn eerste zege op de Amerikaanse proftour PGA te pakken. De 35-jarige Kokrak won de CJ Cup op de golfbaan van Shadow Creek in Las Vegas. Hij kwam na een slotronde van 64 slagen, 8 onder par, uit op een totaal van 268 slagen, 20 onder par. Kokrak had twee slagen minder nodig dan zijn eerste belager, zijn landgenoot Xander Schauffele.

Kokrak, 53e op de wereldranglijst, was in zijn carrière wel al drie keer als tweede geëindigd, maar in Las Vegas smaakte hij voor het eerst het zoet van de overwinning. „Eindelijk is het gelukt”, zei de golfer, die uitblonk in het putten. „Ik raakte de ballen goed en kreeg ze precies op de plek die ik wilde. Mooi dat al die trainingsarbeid die ik in het putten heb gestoken zich uitbetaalt.”

Honkbal: Kenley Jansen met LA Dodgers naar World Series

07.34 uur: De honkballers van Los Angeles Dodgers hebben de World Series bereikt, de finale van het Amerikaanse profhonkbal (Major League Baseball). De ploeg versloeg in het beslissende duel van de halve finales in de play-offs Atlanta Braves met 4-3 en won daarmee de best-of-seven ook met 4-3.

De Dodgers treffen in de World Series Tampa Bay Rays, die in de andere halve finale Houston Astros uitschakelde. Dinsdag is al hun eerste confrontatie in het stadion van Arlington (Texas).

Voor Los Angeles Dodgers is het de derde keer in de laatste vier jaar dat ze de finale van de Major League halen. In 2017 ging de ploeg uit Californië ten onder tegen de Astros en in 2018 was Boston Red Sox beter.

Het stadion van Arlington vormde ook het decor voor wedstrijd zeven tussen de Dodgers en de Braves. De ploeg uit Atlanta, met de Antilliaan Ozzie Albies in de gelederen, stond na vijf innings 3-2 voor, maar met twee homeruns keerden de Dodgers de stand om in hun voordeel. Eerst was het in de zesde inning Enrique Hernandez die de bal over de hekken sloeg en een inning later deed Cody Bellinger hetzelfde.