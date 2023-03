Agüero over terugkeer Messi naar Barcelona: ’Dan denk ik dat het aanstaande is’

In gesprek met het Braziliaanse UOL vertelt Agüero dat Messi overweegt om zijn loopbaan te vervolgen in Argentinië. De superster speelt nu nog in Frankrijk bij de Paris Saint-Germain. „Hij denkt er serieus over na om voor Newell’s Old Boys te gaan spelen”, aldus Agüero. Messi speelde daar van zijn zevende tot zijn dertiende alvorens hij tekende bij Barcelona.

En een terugkeer naar de club waar hij uitgroeide tot wereldster dan? Ook op die vraag weet Agüero wel antwoord. „Ik denk dat de kans 50% is dat hij terugkeert naar Spanje en weer voor FC Barcelona gaat spelen.” Als het aan hem ligt, eindigt Messi zijn carrière bij de Catalanen. „Dat is zijn thuis. Als Laporta een stap zet en contact met hem opneemt, denk ik dat de terugkeer van Messi aanstaande is”, besluit Agüero.