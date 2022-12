Van Aert verslaat Van der Poel in Heusden-Zolder

Gezien de historie was het niet vreemd dat de strijd in Zolder tussen Van der Poel en Van Aert ging. Sinds 2015 was de Nederlander vijf keer de snelste, de Belg won de overige drie wedstrijden.

Van der Poel, die op tweede kerstdag nog voor Van Aert de wereldbekercross in Gavere had gewonnen, gaf in de eerste ronde meteen gas. Alleen Van Aert kon volgen, terwijl wereldkampioen Tom Pidcock een slechte start kende.

De twee rivalen pakten snel 20 seconden en lieten in het vervolg de concurrentie niet meer dichterbij komen. Een groepje met Pidcock bleef gedurende de wedstrijd op een achterstand van rond de halve minuut rijden.

Van der Poel en Van Aert zetten elkaar enkele keren onder druk, maar wisten de ander nooit definitief af te schudden.

Alvarado

Bij de vrouwen won Ceylin del Carmen Alvarado . De 24-jarige Nederlandse kwam solo over de streep, voor Inge van der Heijden (tweede) en Lucinda Brand (derde).

Ceylin Del Carmen Alvarado Ⓒ ANP/HH

Bij afwezigheid van de geblesseerde Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse, die dit seizoen de Superprestige laten schieten, waren veel ogen gericht op Brand. De 33-jarige Nederlandse was de laatste drie jaar de snelste in Heusden-Zolder. Ze toonde haar goede vorm de laatste dagen met tweede plaatsen in Mol en Gavere.

Technische problemen

Brand liet zich in de openingsfase zien en was na de eerste ronde mee met een groepje van zeven rensters, onder wie ook Alvarado, Denise Betsema en Annemarie Worst. Brand leek door een technisch probleem wat tijd te verliezen, waarna Van der Heijden, Alvarado en Betsema een gaatje sloegen.

Solo

Samen met de Italiaanse Silvia Persico sloot Brand even aan, maar Van der Heijden en de sterke Alvarado gingen er even later opnieuw vandoor. Niet veel later schudde Alvarado haar landgenote af en reed solo naar haar derde zege van het seizoen.