Veldrijdster Alvarado boekt indrukwekkende zege in Heusden-Zolder

Bij afwezigheid van de geblesseerde Fem van Empel, Shirin van Anrooij en Puck Pieterse, die dit seizoen de Superprestige laten schieten, waren veel ogen gericht op Brand. De 33-jarige Nederlandse was de laatste drie jaar de snelste in Heusden-Zolder. Ze toonde haar goede vorm de laatste dagen met tweede plaatsen in Mol en Gavere.

Technische problemen

Brand liet zich in de openingsfase zien en was na de eerste ronde mee met een groepje van zeven rensters, onder wie ook Alvarado, Denise Betsema en Annemarie Worst. Brand leek door een technisch probleem wat tijd te verliezen, waarna Van der Heijden, Alvarado en Betsema een gaatje sloegen.

Solo

Samen met de Italiaanse Silvia Persico sloot Brand even aan, maar Van der Heijden en de sterke Alvarado gingen er even later opnieuw vandoor. Niet veel later schudde Alvarado haar landgenote af en reed solo naar haar derde zege van het seizoen.