Frank Wormuth vertrekt na vier jaar bij Heracles Almelo

Door Jeroen Kapteijns

ALMELO - Er is een flinke trainerstombola gaande in de Eredivisie. Na FC Groningen en Go Ahead Eagles krijgt ook Heracles Almelo na dit seizoen een nieuwe trainer voor de groep. Frank Wormuth (61) vertrekt na dit seizoen. De Duitser is een belangrijke kandidaat om de nieuwe trainer van FC Groningen te worden. Daar is Mark-Jan Fledderus, die hem vier jaar geleden bij Heracles aanstelde, technisch directeur.