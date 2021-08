AZ boekt zege bij Heerenveen

AZ, dat pas voor de tweede keer in actie kwam, is dus van de nul af. Heerenveen had de eerste twee duels van het seizoen juist gewonnen, maar moet nu een stapje terugdoen. PSV sluit de derde speelronde af als koploper, voor Ajax en FC Utrecht.

Heerenveen begint goed

In de tiende minuut nam de thuisploeg de leiding. Henk Veerman kreeg de bal met het nodige geluk in alle vrijheid voor zich en aarzelde niet. De boomlange spits kopte koeltjes binnen.

Transfers?

Die andere Veerman van Heerenveen, Joey, stond gewoon in de basis. De middenvelder wordt begeerd door AZ. Bij de Alkmaarders begon Teun Koopmeiners gewoon vanaf de aftrap.

Nog geen vijf minuten later verstomde de euforie bij de thuisfans, wel was er Griekse vreugde. In zijn tweede competitieduel voor de Alkmaarders was het raak voor Pavlidis. De spits kwam afgelopen zomer over van Willem II.

In de tweede helft kwam AZ aan de leiding. Aslak Fonn Witry scoorde. Vlak voor tijd zorgde Dani de Wit voor de derde treffer van de gasten.

