Briljante ingeving Karim Benzema helpt Real Madrid verder in titelstrijd met FC Barcelona

Casemiro tekende in de 45e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De Braziliaan werd op weergaloze wijze bediend door Karim Benzema, die een verlengde kopbal van Sergio Ramos met een subliem hakje panklaar legde voor Casemiro.

Na de pauze ging Real door met het missen van kansen, zoals tot aan het openingsdoelpunt ook al in de eerste helft gebeurde. Daardoor bleef het lang spannend, maar met het nodige geluk hielden de Madrilenen de broze marge vast. Espanyol stond onder leiding van technisch directeur Francisco Rufete. Hij nam de taken zaterdag over van coach Abelardo Fernández, die in december was aangesteld. Rufete is dit seizoen bij Espanyol alweer de vierde hoofdcoach, na het eerdere ontslag van David Gallego en Pablo Machín.

Duur puntenverlies Barcelona

Concurrent Barcelona verspeelde zaterdagavond op bezoek bij Celta de Vigo dure punten. In de slotfase gaven de Catalanen een 1-2 voorsprong, opgebouwd dankzij twee doelpunten van Luis Suarez, onnodig weg. In de 88e minuut sloeg het het laaggeklasseerde Celta via een rake vrije trap van Iago Aspas alsnog toe.

