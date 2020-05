Premier League krijgt ook groen licht van Britse overheid

Vanaf 1 juni mag alle competitieve sport in het land hervat worden achter gesloten deuren, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Dat heeft het ministerie van Digital, Cultuur, Media en Sport (DCMS) zaterdag gemeld. Cultuurstaatssecretaris Oliver Dowden maakte de strikte criteria bekend waaraan moet worden voldaan zodat atleten en profsporters weer kunnen beginnen. „Het wachten is voorbij. Britse live-sport zal binnenkort terug zijn in een veilige en zorgvuldig gecontroleerde omgeving”, zei Dowden.

De staatssecretaris bevestigde ook dat de laatste hand wordt gelegd aan de voorbereidingen om het voetbal in de Premier League en de drie niveau’s daaronder in de English Football League te hervatten.

„De Premier League verwelkomt het besluit van de regering”, laat zij in een reactie weten. „Alle grote sporten, waaronder de Premier League hebben samengewerkt met het ministerie van DCMS om de volgende fase van het protocol af te maken.”

De Premier League is vooralsnog van plan om op 17 juni weer te beginnen, „maar er is nog veel werk voor de boeg om de veiligheid van alle betrokkenen te verzekeren”, meldt de organisatie.

Het eerste grote sportevenement in Groot-Brittannië dat gepland staat is de 2000 Guineas Stakes paardenrace in Newmarket op 6 juni.