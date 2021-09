Feyenoord en KNVB steggelen over datum

Feyenoord beroept zich op de afspraken die zijn gemaakt over het meedenken met clubs die in Europees verband spelen. De uitwedstrijd tegen het Israëlische Maccabi Haifa in de groepsfase van de Conference League wordt vanwege een Israëlische feestdag al op dinsdag 14 september gespeeld in plaats van op donderdag.

„Het is een lange reis en de rusttijd gaat voor een deel in de reistijd zitten”, aldus een woordvoerder van Feyenoord. „Verplaatsing lijkt ons juist wegens de afgesproken bescherming van Europese clubs, waar vorige week helaas ook al geen uitvoering kon worden gegeven.” De uitwedstrijd tegen FC Utrecht bleef op initiatief van de lokale driehoek in Utrecht op zondag om 12.15 staan, terwijl Feyenoord gevraagd had om die wedstrijd later op de dag af te werken.

Naast het Europese belang speelt er nog iets voor Feyenoord. Door de verlenging van de interlandperiode in Zuid-Amerika door de FIFA moeten de Rotterdammers op zondag 12 september aantreden zonder Luis Sinisterra, in dit prille seizoen een van de gevaarlijkste Feyenoord-spelers.

Feyenoord verwacht begin volgende week uitsluitsel te krijgen van de KNVB.