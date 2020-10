Julian Alaphilippe klopt Mathieu van der Poel in Brabantse Pijl: ’Mijn eigen domme fout’

Afgelopen zondag leek Alaphilippe als eerste over de streep te komen in Luik-Bastenaken-Luik, maar omdat hij te vroeg zijn handen in de lucht stak, kon Primoz Roglic hem nog passeren.

Uiteindelijk werd de vedette van Deceuninck-Quick Step zelfs teruggezet in de uitslag, omdat hij in de sprint een ongeoorloofde manoeuvre had gemaakt.

Van der Poel raakte in de sprint om de zege een beetje ingesloten, waardoor hij te laat aan zijn sprint begon en net tekort kwam op Alaphilippe, die overigens opnieuw vroeg juichte, maar er nu mee weg kwam.

„Ik ga niet slapen vannacht. Daar ben ik zeker van”, aldus Van der Poel na afloop tegenover Sporza. „Ik wist direct dat ik te lang had gewacht toen Alaphilippe voorbij kwam. Het was mijn eigen domme fout. Ik had vroeger aan moeten gaan.”

Benoit Cosnefroy van AG2R La Mondiale was niet bij machte om de twee kemphanen bij te houden in de spurt en finishte als derde.

Het drietal had zich in de slotfase losgerukt van een groepje andere favorieten. In de laatste kilometers werkten ze goed samen, waardoor de achtervolgers geen kans meer kregen om aan te sluiten. Sonny Colbrelli van Bahrain-McLaren sprintte uiteindelijk naar de vierde plaats.