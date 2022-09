’Bom onder WK-deelname van Oranje-opponent Ecuador door gelekte audio’

Onder andere Chili legde zich de voorbije maanden niet neer bij de deelname van Ecuador aan het komende WK voetbal in Qatar. Volgens de Chileense bond blijkt uit documenten duidelijk dat Castillo in 1995 in Tumaco in Colombia is geboren en niet, zoals vermeld op zijn officiële documenten, in 1998 in Villamil Playas in Ecuador.

„We zijn volledig zeker van de conclusies van ons onderzoek”, zei Jorge Yunge, secretaris-generaal van de Chileense voetbalbond, daar eerder al eens over. „Het is duidelijk dat de speler een vervalst Ecuadoraans document gebruikt. Wat hier op het spel staat, is niet alleen een plaats op het WK, maar het hele principe van fair play.”

’Nieuw bewijs’

De disciplinaire commissie van de FIFA besliste eerder, na analyse van de inzendingen van alle partijen, om het onderzoek tegen de Ecuadoraanse voetbalbond te sluiten. Ecuador eindigde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone als vierde en plaatste zich zo rechtstreeks voor het WK.

The Daily Mail komt nu echter met documenten die „bewijzen” dat de aantijgingen aan het adres van Castillo kloppen. Tijdens de opname van een gesprek met de autoriteiten uit 2018 geeft de verdediger van Club Léon FC toe dat hij in 1995 (op 25 juli) en dus niet in 1998 (op 10 november) geboren werd. Dat hij Bayron Javier Castillo Segura heet, zoals vermeld op zijn Colombiaanse papieren, en dus niet Byron David Castillo Segura, zoals op zijn geboortecertificaat van Ecuador. En dat hij, met behulp van een Ecuadoraanse zakenman, de Colombiaanse stad Tumaco ontvluchtte.

Valse documenten

„Ik kende de situatie in Tumaco en ik stak, met 20.000 Colombiaanse pesos de grens over naar San Lorenzo”, vertelt Castillo op een bepaald moment. „Ik wilde daar graag een voetbalcarrière starten. Ik werd zelf nooit uitgenodigd voor zulke proeftrainingen, maar toen een vriend van mij - die wel geselecteerd was - niet kwam opdagen ben ik in zijn plek gegaan. Toen ik daar aankwam, wist ik niet wat ik moest doen. Toen hebben mensen mij verteld dat ze iets gingen regelen voor mij. Marco Zambrano (de zakenman, red.) heeft mij vanaf de start geholpen en ik kon meteen voetballen. Nu zie ik dat daar plotseling problemen van komen...”

De problemen voor Castillo begonnen al in 2015, toen een transfer niet kon doorgaan wegens „ongeregeldheden” met het papierwerk. Zijn toenmalige club Norteamerica werd later geschorst voor het werken met valse documenten van spelers, waarna er een grootschalig onderzoek gestart werd door de Ecuadoraanse voetbalbond FEF. Het is in dit kader dat Castillo ondervraagd werd.

En ondanks de onthullingen van de speler, werd Castillo in 2019 - een jaar na de ondervraging dus - officieel erkend als Ecuadoraans staatsburger. Mogelijk dus nu met uitsluiting van Ecuador voor het WK. De vrijgekomen plek zou in dat geval naar Chili kunnen gaan, als het eerste niet-geplaatste Zuid-Amerikaanse land.

